2025年3月末にNHKを退局し、フリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（31）が2025年9月21日、自身のインスタグラムを更新。ブルーニットを着こなす私服ショットを披露した。「髪色暗くしました」中川さんは、「髪色暗くしました（またすぐ抜けて明るくなっちゃうけど笑）」と報告し、私服コーデの写真を5枚投稿。「だんだん涼しくなってきてしあわせ〜秋ですねっ」とつづった。ハッシュタグに「#私服 #ヴィンテージ #デニム」を