日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ2963（-1.0-0.03%） ホンダ1668（+6.5+0.39%） 三菱ＵＦＪ2364（-5-0.21%） みずほＦＧ4976（+44+0.89%） 三井住友ＦＧ4174（-13-0.31%） 東京海上6290（+16+0.26%） ＮＴＴ158（-0.2-0.13%） ＫＤＤＩ2432（-3-0.12%） ソフトバンク226（+0.1+0.04%） 伊藤忠8727（-8-0.09%）