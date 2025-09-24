【本日の見通し】次の方向性を探る展開が続く ドル円は１４７円台での推移。先週米FOMC直後の下げから一転して上昇、週明け月曜日東京午前に高値を更新する動きを見せたものの、同日海外市場で１４７円台に落とすと、昨日は１４７円台推移が続いた。１４７円５０銭割れでは買いが出る一方、１４８円にも戻り切れないという展開で、上下に動きにくくなっている。 先週の日米による金融政策会合を経て、今週はや