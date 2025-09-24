東京市場ピボット分析（主要国通貨） ドル円 終値147.64高値147.93安値147.46 148.36ハイブレイク 148.15抵抗2 147.89抵抗1 147.68ピボット 147.42支持1 147.21支持2 146.95ローブレイク ユーロドル 終値1.1815高値1.1820安値1.1780 1.1870ハイブレイク 1.1845抵抗2 1.1830抵抗1 1.1805ピボット 1.1790支持1 1.1765支持2 1.1750ローブレイク