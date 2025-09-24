◆米大リーグフィリーズ―マーリンズ（２３日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）フィリーズのＫ・シュワバー外野手が２３日（日本時間２４日）、本拠のマーリンズ戦に「２番・ＤＨ」でスタメン出場し、６試合ぶりの５４号本塁打を放った。初回１死、カウント１−２から、マーリンズ先発カブレラが投じた高め速球をとらえると、右翼ポール際の２階席へ放り込んだ。１５日の敵地ドジャース戦で