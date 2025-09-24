＜大相撲九月場所＞◇十日目◇23日◇東京・両国国技館【映像】超イケメン力士の美しい表情（接写有り）顔が整いまくった“超イケメン力士”のビジュアルにファンが衝撃。取組中に見せる凛々しい表情に「カッコ良すぎる」「ハーフですか？」などの反響が寄せられ、「AI力士か」というユニークなコメントも寄せられていた。相撲界にも定着している「推し活」。館内の客席を見渡すと、手作りの推しタオル、中には横断幕を掲げて応