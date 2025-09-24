○経済統計・イベントなど １０：３０豪・消費者物価指数 １７：００独・ＩＦＯ企業景況感指数 ２０：００米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ２３：００米・新築住宅販売件数 ※米・５年物国債入札 ○決算発表・新規上場など 決算発表：大光，セキチュー 出所：MINKABU PRESS