２３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円６４銭前後と前日と比べて１０銭弱のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７４円４５銭前後と同１０銭弱のユーロ高・円安だった。 この日に米Ｓ＆Ｐグローバルが発表した９月の米購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値は、総合が５３．６と前月に比べて１．０ポイント低下し、３カ月ぶりの低水準となった