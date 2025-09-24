「やりたいことが見えてこない」そんな悩みを抱える人は、全体像を整理できていない可能性がある。企業支援の現場で実績を積んだコンサルタント・高橋輝行氏も、新人時代は後先考えずに仕事に着手していた過去があるという。場当たり的な仕事から脱却するために必要な考え方とは？※本稿は、高橋輝行『結果を出すコンサルだけが知っている「伝わらない」がなくなる話し方の順番』（あさ出版）の一部を抜粋・編集したものです。「