夜間頻尿とは、眠っている間に2回以上排尿のために起きる状態を指し、ご高齢の方を中心に多くの人が悩んでいる症状です。膀胱容量の減少など泌尿器系の問題だけでなく、睡眠障害や薬の影響、生活習慣など複数の要因が関係しています。なぜ夜間頻尿が起きるのか、その主な原因について永田先生に解説していただきました。 監修医師：永田 卓士（成増まちかど泌尿器科） 熊本大学医学部卒業。その後、熊本赤十字病院、日本赤十