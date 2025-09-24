Photo: Kohei.K オランダはアムステルダムで開催された映像・放送機器の展示会IBC2025で、NHKが伸縮・折りたたみ可能な「ディフォーマブルディスプレー」を海外初出展しています。これまで課題だった輸送時の耐久性などを研究開発によって改善したことで、今回の展示が可能になったとのことです。配線にはリキッドメタルを使用 引っ張ってもゴム膜の