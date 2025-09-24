― ダウは88ドル安と5日ぶりに反落、FRB議長の利下げ慎重姿勢を懸念し利益確定の売り ― ＮＹダウ 46292.78 ( -88.76 ) Ｓ＆Ｐ500 6656.92 ( -36.83 ) ＮＡＳＤＡＱ 22573.47 ( -215.51 ) 米10年債利回り4.107 ( -0.043 ) ＮＹ(WTI)原油 63.41 ( +1.13 ) ＮＹ金 3815.7 ( +40.6 ) ＶＩＸ指数16.64 ( +0.54 ) シカゴ日経225先物 (円建て)45305 ( -15 ) シカ