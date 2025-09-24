2025年9月23日午後3時半ごろ、上砂川町中央北3条3丁目の砂川消防署上砂川支署で、消防職員が勤務中にクマ1頭を目撃しました。警察によりますと、消防署に面している北側の山と敷地の境目あたりに、体長約1.5メートルほどのクマを目撃したということです。クマは山の方向に立ち去りました。また、消防署から約500メートル離れた上砂川町中央南3条6丁目でも、23日午後5時ごろクマ1頭が目撃されています。川沿いを散歩し