SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは漢字穴埋めクイズです。■気になる解答は… □に入る漢字は……「前」でした！■解説上から読むと「建前（たてまえ）」左から読むと「気前（きまえ）」右に向かって読むと「前提（ぜんてい）」下に向かって読むと「前進（ぜんしん）」パッと思い浮かびましたか？You