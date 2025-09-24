ソフトバンクは前日23日までのオリックス4連戦で4連敗を喫し、直近2試合はともにスコア0―1の接戦で敗れた。ソフトバンクが3試合連続で完封負けを喫すると、7月10日のオリックス戦から12日の楽天戦以来今季2度目。3試合連続で0―1の零敗となると、南海時代の57年4月24日の東映戦から28日の毎日戦で記録して以来チーム68年ぶりの屈辱になってしまう。マジック5とリーグ優勝を目前にしながら、打線に元気がないソフトバンク。2