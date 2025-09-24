◇ナ・リーグフィリーズ―マーリンズ（2025年9月23日フィラデルフィア）フィリーズのカイル・シュワバー選手（32）が23日（日本時間24日）、本拠でのマーリンズ戦に「2番・DH」で先発出場。初回の第1打席で6試合ぶりとなる54号本塁打を放った。初回1死の第1打席、相手先発・カブレラに対し、ファウル2球で追い込まれたが、1ボール2ストライクからの4球目、高め直球を振り抜くと、打球は右翼席中段に着弾。特大の一発に本