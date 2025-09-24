闇バイトの指示役たちは「逃亡資金を稼ぐため」に暴走を始める【前回までのあらすじ】’18年の夏、末端のかけ子として特殊詐欺グループに加入した小島智信被告（47）は、″ボス″こと渡邉優樹被告（41）に仕事ぶりを認められて頭角を現していく。同時にグループは月に数億円単位の金額を詐取する巨大犯罪集団へと変貌。幹部らは巨額のカネを手にした。しかし、あまりの急拡大ぶりがライバル組織やフィリピン当局の目につき、’21年