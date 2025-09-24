YouTuberのゆたぼん（16）が23日、自身のXを更新。自民党の小泉進次郎農相らがXのコメント欄（リプライ）を制限していることについて「コメント欄を閉鎖していては『なまごえ』は聞こえないと思いますよ？」と国民の生の声を聞く姿勢に疑問を投げかけた。 【写真】小泉氏の「国会内の吉野家」ランチが衝撃！真っ赤な牛丼にネット共感＆驚き 総裁選への立候補を表明した小泉氏は22日、自身のXに「昨日は『なまごえプロジェク