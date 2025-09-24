【カラバオカップ】リヴァプール 2−1 サウサンプトン（日本時間9月24日／アンフィールド）【映像】ヘディング処理を誤りゴールを許した瞬間リヴァプールに所属する日本代表MF遠藤航が、痛恨のクリアミスから失点に関与した。リヴァプールは現地時間9月24日、カラバオカップ3回戦でサウサンプトンと対戦。遠藤はダブルボランチの一角として先発出場した。1点リードで迎えた76分、右CKを与えると逆サイドに向かってふわりとした