中国の習近平国家主席が新疆ウイグル自治区のウルムチに到着しました。国家主席として初めて、自治区成立70周年の式典に出席します。【映像】歓迎される習主席中国国営テレビは23日、ウルムチに到着した習主席が歓迎される様子を大々的に報じました。今年で成立70周年となる新疆ウイグル自治区では、巨大な収容所が建設されたり、強制労働が行われていたりするとして、西側諸国が非難しています。一方、中国は共産党の指導