北欧デンマークの空港の周辺で大型ドローンが目撃され、空港が一時閉鎖されました。ノルウェーの空港でも目撃され、ロシアの関与を指摘する声が上がっています。【映像】デンマークの空港周辺の様子デンマーク警察によりますと、コペンハーゲン空港周辺の上空で22日夜、2〜3機の大型ドローンが飛行しているのが見つかり、滑走路が一時閉鎖されました。また、ノルウェーのオスロ空港の周辺でも22日にドローンが確認され、関連を