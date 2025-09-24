台湾東部で台風による大雨の影響で水がせき止められてできていた湖が決壊し、2人が死亡、30人が行方不明となっています。【映像】濁流の中、柱にしがみつく女性台湾当局の発表などによりますと、台風18号による大雨の影響で23日午後、東部・花蓮県の山間部で水がせき止められてできていた湖が決壊し、下流に水や土砂が流れ出しました。これまでに花蓮県で男性2人が死亡し、30人が行方不明となっているほか、周辺の県を含めあ