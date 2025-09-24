＜大相撲九月場所＞◇十日目◇23日◇東京・両国国技館【映像】驚きの大逆転劇「実際の様子」力士としては珍しい“極細マッチョ”の22歳若手力士が、土俵際で驚異の大逆転。軽やかなステップで見事勝利し、「体幹つよ！」「身体にバネ入ってるんじゃない？」「そこから逆転すんのかよ…」と驚きの声が相次いだ。三段目筆頭・山藤（出羽海）と幕下五十六枚目・鷹翔（湊）の一番。岐阜県関市出身、現在22歳の山藤は、身長181.6セ