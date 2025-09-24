国連総会で各国の首脳による一般討論演説が始まり、アメリカのトランプ大統領は、国連が国際紛争の解決などで機能していないと批判しました。【映像】演説をするトランプ大統領冒頭で、国連のグテーレス事務総長は「結束する世界か。力こそ正義となる世界か」と述べ、国連主導で結束するよう訴えました。その後、トランプ氏が第2次政権の発足後、初めて国連で演説しました。「国連には非常に大きな可能性があるが、今のとこ