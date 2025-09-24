日本代表MF久保建英が所属するレアル・ソシエダ。昨シーズンはスペイン1部リーグで11位に終わり、久保が今夏のプレシーズンに補強の必要性を訴える事態になった。今シーズンからセルヒオ・フランシスコ新監督が率いるソシエダだが、開幕5試合で勝利なしと不調に喘いでいる。19日のベティス戦にも1-3で敗れて、痛恨の3連敗となった。そうしたなか、『AS』は、「久保はスペイン1部リーグ通算200試合出場達成もソシエダは最悪の時期を