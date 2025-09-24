ドジャースは23日（日本時間24日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦の先発メンバーを発表。大谷翔平投手（31）は「1番・投手兼DH」で先発出場する。前回登板となった16日（同17日）のフィリーズ戦は5回無安打無失点と好投。打っても第4打席で50号本塁打を放ち、メジャー史上初の50本塁打、50奪三振による「50―50」を達成した。この試合がメジャー通算100試合目の登板となる。フィリーズ・シュワバーとのナ・リーグ本塁打王