24日（水）北日本や東日本は秋晴れとなるでしょう。西日本では太平洋側を中心に激しい雷雨になりそうです。＜24日（水）の天気＞北日本や東日本は引き続き高気圧に覆われて、カラッと晴れる見込みです。一方、西日本には高気圧縁辺の湿った空気が流れ込み、くもりや雨のところが多くなりそうです。特に九州や四国の太平洋側では激しく降る見込みです。同じようなところで雨雲が発達して、局地的な大雨になるおそれがあります。土砂