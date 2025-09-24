今回、Ray WEB編集部は束縛のすごい社会人彼氏について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は社会人彼氏・ともやくんと付きあっています。彼の精神的にも金銭的にも余裕のあるところに惹かれていました。そんなある日、主人公のサークルが活動停止するかもしれないと友だちのみゆきから伝えられます。どうして主人公のサークルが活動停止になるかもしれないのでしょう？原案：Ray