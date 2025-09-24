旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！「栢山」はなんて読む？「栢山」という漢字を見たことはありますか？神奈川県にある駅名で、答えはひらがな3文字です。いったい、「栢山」はなんと読むのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少し