２３日午前５時半頃、岩手県遠野市青笹町青笹で、農業の男性（７５）が自宅敷地内でクマと鉢合わせになった。クマは逃走し、男性にけがはなかったが、保管していたニワトリと犬のエサ袋が破られた。岩手県警遠野署の発表によると、男性は自宅を出たところ、自宅と牛舎の間の通路で成獣のクマ１頭（体長約１メートル）と鉢合わせした。数秒間目が合ったが、クマはそのまま北方に逃走した。男性は、その場でニワトリと犬のエサ