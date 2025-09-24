「飛んできたんだが、相模原中央区あたりで逃がしてしまった人いる？」【写真】とっても人懐っこい性格のインコさん神奈川県相模原市の中古車店にて、店長を任されているGRtakuya店長（@bnr32takuya8163）は、ひょんなことから飼い主からはぐれてしまったインコに出会いました。事の起こりは、２０２５年８月２２日の夕刻。GRtakuya店長が外で作業をしていたところ、突然１羽のコザクラインコが飛んできて、肩に止まったといいます