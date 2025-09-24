「シュウ ウエムラ」は、10月31日（金）から、2025年のホリデーコレクションとしてロールプレイングゲーム『ファイナルファンタジーXIV』とコラボレーションしたアイテムを、全国の店舗で発売。また、公式オンラインショップと表参道旗艦店では、10月23日（木）より、先行販売を開始する。【写真】パッケージにモーグリをデザイン！血色感をプラスするアイパレットも■2種類のアイパレットが登場今回発売される「シュウ ウエ