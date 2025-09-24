昨年9月、拘束されるライアン・ラウス容疑者。米フロリダ州のマーティン郡保安官事務所が公開した（同事務所提供、AP＝共同）【ニューヨーク共同】米南部フロリダ州の連邦地裁の陪審は23日、同州のゴルフ場で昨年9月、当時大統領選の共和党候補だったトランプ大統領を待ち伏せて殺害しようとしたとして、暗殺未遂などの罪に問われたライアン・ラウス被告（59）に有罪評決を下した。AP通信などが伝えた。量刑の言い渡しは12月18