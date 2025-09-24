石破首相はアメリカ訪問前の取材で、後任の自民党総裁について「政権でともに汗をかき、基本的な政策を引き継ぐ方が選ばれればいい」と述べた。総裁選挙は23日、5人の候補者の共同記者会見や討論会が行われた。24日は、候補者同士の討論も行う日本記者クラブ主催の討論会や、5人揃っての街頭演説が予定されている。石破首相が後任への思い語る一方、石破首相はアメリカ訪問に先立ち、記者団から総裁選について問われた。石破首相：