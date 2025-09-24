プロレスリング・ノアは２３日、１０月１１日の両国国技館大会で秋の最強決定戦「Ｎ―１ＶＩＣＴＯＲＹ２０２５」で初優勝した「Ｔ２０００Ｘ」マサ北宮がＧＨＣヘビー級王者・ＫＥＮＴＡに挑戦することを発表した。ＫＥＮＴＡは２度目の防衛戦。北宮はジャック・モリスとの「Ｎ―１」優勝決定戦を制し７年連続７度目の出場で待望の初制覇。試合後、ＫＥＮＴＡへの挑戦を「チェアマン」権限を主張し独断で決定していた。現