¡Ö²ñ¼Ò¤ò¼¡¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤ËÂç¤­¤Ê´ôÏ©¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¨¡Åìµþ³¤¾å¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¼ÒÄ¹¤Î¾®ÃÓ»á¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£53ºÐ¤È¤¤¤¦Âç¼ê¶âÍ»µ¡´ØºÇÇ¯¾¯¤Ç¤Î¼ÒÄ¹½¢Ç¤¡£¹ñÆâÊÝ¸±»ö¶È¤Ç¡¢´ë¶ÈÊÝ¸±¤Ç¤Î²Á³ÊÄ´À°ÌäÂê¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡Ö»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤ÎÂçÊÑ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡£Æ±»þ¤Ë¡¢À®Ä¹¤Î¸»Àô¤È¤Ê¤Ã¤¿³¤³°´ë¶ÈÇã¼ý¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÊÝ¸±°Ê³°¤ÎÎÎ°è¤Ç¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤Ø¤ÎÃíÎÏ¤Ê¤É¡¢¼¡¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤¦¼è¤êÁÈ