米を食べる国と麦を食べる国の違い あなたはパン派？ それとも米派？ 世界には、米を主食とする国と、パンやパスタなどの小麦製品を中心とする国があります。アジアでは、日本、中国、タイなどが米文化の代表格です。一方で、ヨーロッパや中東、北米などで小麦を使った食品が主流となっています。こうした主食の違いは、気候や地形の違いが大きく影響しています。 米を主食とする国々は、アジアのモンスーン地域に