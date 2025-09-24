13:00自民党総裁選立候補者5人による討論会（日本記者クラブ） 14:00日銀「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」 23:30米週間原油在庫統計 25日0:30米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル） 1:30グリーン英中銀委員、イベント「供給ショックと金融政策」出席 2:00米5年債入札（700億ドル） 5:10デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、米経済見通しについて講演（質疑応答あり） 国連総会