２３日午前６時５分頃、兵庫県加西市別府町の市道で、近くの無職男性（８１）が自身の軽トラックの下敷きになっているのを近所の人が見つけた。駆けつけた消防隊員が救助したが、搬送先で死亡が確認された。加西署の発表では、現場は緩い坂道。付近にごみステーションがあり、男性がごみを捨てている間に無人の軽トラがひとりでに後退し、車体の下敷きになったらしい。同署はサイドブレーキが十分にかかっていなかった可能性も