ドジャースの佐々木朗希投手（23）が23日（日本時間24日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦でチームに合流した。佐々木はブルペンでウォーミングアップなどで体を動かし、リラックスした表情を見せた。21日（同22日）に傘下3Aで2度目の救援登板に臨み、1回を3者凡退に封じた。マイナーでは7試合（先発は5試合）に登板し、0勝2敗、防御率6・10だった。ロバーツ監督が「朗希は非常に良かった。球の状態も良い。アリゾナに飛