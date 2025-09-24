タレントのGENKING.（40）が、大胆なビキニショットを披露し多くの反響が寄せられている。【映像】GENKING.のスタイル際立つビキニ姿（複数カット）2017年5月に性別適合手術を受け、戸籍上の性別が女性となったGENKING.。本名を元輝から沙奈に変更したことも明かしていた。これまでにも、マーメイドをイメージしたという、ピンクのグラデーションが印象的な水着姿や、日焼けの跡が目立つビキニ姿など、そのスタイルが際立つ