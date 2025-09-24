アメリカのトランプ大統領はロシアの戦闘機や無人機がNATO＝北大西洋条約機構の加盟国の領空に侵入した場合、撃墜を支持する考えを示しました。トランプ大統領「（Q.ロシアの戦闘機が領空に侵入した場合、NATO加盟国は撃墜すべきですか？）そう思う」トランプ大統領は23日、NATO加盟国の領空を侵犯したロシアの戦闘機や無人機について、撃墜を支持する考えを示しました。また、その後SNSに投稿し、ロシアから侵攻を受けるウクライ