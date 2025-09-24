今回は、妊婦の妻の外見にゲンナリした夫がとった行動について、エピソードを紹介します。色気ゼロの妻に飽き飽きし…「結婚して3年になる妻が、妊娠。そのこと自体はうれしかったけど、妻はつわりがひどいと言って仕事を休むし、家事も全然しません。『病気じゃないのに怠けるなんて』と怒りが止まりませんね。そして妻は妊娠して以来、体型が変わっただけでなく、完全に外見に構わなくなったんです。『妊娠した途端、女を捨てる