吉本新喜劇の金原早苗（38）と太田芳伸（44）が、24日までにインスタグラムを更新。2人が出場した「マッスルゲート奈良かしはら大会」（23日、橿原文化会館）の結果を報告した。鍛えられた肉体美を競うコンテストで、新喜劇女優が輝いた。金原はウーマンズレギンス163センチ超級で優勝。審査員7人のうち5人からトップ評価を得た。またウーマンズレギンスフィットネス163センチ超級では2位。「取り急ぎご報告。優勝できました！」「