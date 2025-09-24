新体制を敷いた昨季は、シーズン途中で落合嘉郎ヘッドコーチと双方合意の上で契約解除。わずか11勝にとどまり、24チーム中23位でシーズンを終えた。 2025－26シーズンはダン・タシュニー新HCを招へい。クラブのフィロソフィーかつスローガンに掲げる「GRIND」のもと、粘り強く、泥臭く勝利を追い求める姿勢は変わらない。その上で、今季はチームを一段と成長