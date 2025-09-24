Netflixが9月12日、2021年に亡くなった占い師・細木数子の半生を描くドラマ『地獄に堕ちるわよ』を2026年より世界独占配信すると発表した。 参考：戸田恵梨香、Netflix『地獄に堕ちるわよ』で細木数子役に役所広司×宮藤官九郎タッグ作も 細木さんは17歳で水商売の世界に足を踏み入れ、銀座や赤坂でクラブを経営しながら六星占術を確立。著書は累計6500万部を超え、2000年代にはゴールデンタイムでレギュラー