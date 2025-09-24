アーセナルのMFノニ・マドゥエケが膝の負傷により、6〜8週間の離脱を余儀なくされるようだ。英『BBC』が伝えている。今夏チェルシーから加入したマドゥエケ。開幕戦こそベンチスタートとなったが、MFブカヨ・サカが負傷離脱した影響もあり、スターティングメンバーに名を連ねて攻撃陣をけん引してきた。しかし、21日のプレミアリーグ第5節マンチェスター・C戦ではハーフタイムに交代。復帰したばかりのサカとの交代でベンチ