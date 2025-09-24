[9.23 カラバオ杯3回戦 リバプール 2-1 サウサンプトン]カラバオカップは23日、3回戦を各地で行い、MF遠藤航所属のリバプールがMF松木玖生所属のサウサンプトン(2部)に2-1で勝利した。遠藤は今季公式戦で初の先発出場を果たしたが、後半31分にまさかのクリアミスで同点被弾に関与。それでも後半40分にFW{[ウーゴ・エキティケ}}が決勝ゴールを決め、なんとか初戦突破を果たした。なおエキティケはこの得点後、ユニフォームを脱ぐ