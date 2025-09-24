[9.23 カラバオカップ3回戦 バーンズリー 0-6 ブライトン]ブライトンは23日、カラバオカップ3回戦でバーンズリー(英3部相当)に6-0で勝利した。MF三笘薫はベンチ入りしたが出番はなく、中3日で迎えるチェルシー戦に向けて温存される形になった。バーンズリーは元イングランド代表FWウェイン・ルーニー氏のいとこであるDFジェイク・ルーニーが先発出場した。ただ前半はブライトンがゴールラッシュを披露。まずは前半9分、MFディ