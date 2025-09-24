「BCNランキング」2025年9月8日〜14日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位moto g64 5G（Motorola Mobility）2位AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）3位Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）4位AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB（シャープ）5位Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）6位arrows We2 FCG